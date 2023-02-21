Мэр Махачкалы прокомментировал Послание Президента России Федеральному Собранию

«Сегодня состоялось главное политическое событие года – Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с посланием.

Как и предыдущие, это послание было социально ориентированным.

Главой государства был сделан акцент на новые меры соцподдержки работников военно-промышленного комплекса.

Было анонсировано повышение минимального размера оплаты труда, что весьма важно для жителей нашей страны, в частности, это позволит повысить заработную плату работникам городских служб.

Ещё один важный аспект послания: анонсированная Владимиром Владимировичем программа по строительству и ремонту систем ЖКХ начинает действовать с этого года.

В течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 трлн рублей.

Махачкала планирует принимать в этой программе самое активное участие.

Что касается помощи семьям участников специальной военной операции, то такой фонд у нас создан ещё год назад, внимание будет оказано семье каждого участника специальной военной операции, для нас это приоритетная задача, на которую ориентируют нас и глава государства Владимир Владимирович Путин, и Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов», — написал в телеграм Ризван Газимагомедов.