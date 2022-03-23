Мэр Махачкалы посетил пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса

В Махачкале пункт приема гуманитарной помощи работает всего несколько дней, но уже заполнено несколько складских помещений. Поступила также большая партия одежды для взрослых и детей.

Мэру Махачкалы рассказали, что горожане приносят пакеты с помощью и оставляют у дверей пункта сбора. Здесь и предметы личной гигиены, и постельное бельё, и полотенца, бытовая химия.

Заместитель мэра Махачкалы Эмилия Раджабова и начальник Управления торговли, потребительского рынка и рекламы Юсупбек Устарбеков рассказали мэру, что помощь поступает от предпринимателей и горожан, сегодня к сбору подключились и представители медицинского сообщества – несколько машин с продовольствием, бытовой химией и предметами личной гигиены собрали работники клинической больницы «РЖД медицина».

Салман Дадаев выразил благодарность всем, кто подключился к акции, и поручил вместе с республиканским гуманитарным конвоем направить помощь в ближайшее время в Луганскую и Донецкую народные республики.