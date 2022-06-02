Мэр Махачкалы подарил многодетной семье микроавтобус

Мэр Махачкалы Салман Дадаев в Международный день защиты детей подарил многодетной семье Шахбулатовых микроавтобус «Газель».

В свой первый визит, когда Салман Дадаев пришел поздравить Мадинат Шахбулатову с Международным женским днем, она обратилась с просьбой оказать содействие в приобретении автомобиля. У Мадинат Шахбулатовой 8 приемных детей, и передвигаться на такси или общественном транспорте многодетной матери сложно – таксисты зачастую отказываются перевозить детей, даже тогда, когда мать вызывает 2 машины.

Как рассказала Мадинат, за последнюю поездку в горы в родной Гергебильский район с детьми она потратила более 5 тысяч только за проезд в одну сторону.

Салман Дадаев признал, что его глубоко потрясла история Мадинат, и он решил приложить все усилия, чтобы помочь семье.

Напомним, что много лет назад во время спецоперации сын Мадинат Шахбулатовой Рамазан получил травму. Тогда она поклялась, что, если сын выживет, она воспитает детей, которые лишены материнской любви.

После того, как сын пошел на поправку, Мадинат забрала троих воспитанников детского дома в Астрахани, потом еще нескольких их друзей. Восьмым приемным ребенком стал маленький Башир.

Всем детям Шахбулатова дала дагестанские имена. Они понимают и говорят на родном для нее аварском языке и называют ее ласково «баба».

Сегодня все ребятишки встречали долгожданный подарок на улице, радостно хлопали в ладошки, кричали мэру «баркала» и даже уговорили его проехать на новом микроавтобусе по поселку.

По пути они распевали песни и рассказывали, что смогут теперь ездить на новой машине туда, куда заходят – и на море, и в горы, и в центр города.

Семья проживает в поселке Семендер. В прошлом году в рамках реализации национального проекта была заасфальтирована улица, по которой расположен их дом.

Первой реакцией счастливой мамы были слезы, но это слезы радости, так как Мадинат теперь сможет не переживать за то, как перевозить своих деток.

Начальник отдела опеки и попечительства Кировского района Ума Мусаева отметила, что за все годы, что Мадинат воспитывает приемных детей, многие обещали помочь с приобретением автомобиля, и сегодня, наконец, мечта матери и детей сбылась.

Отметим, что дома для своих особенных детей Мадинат создала все необходимые условия для развития и обучения. А теперь у них появился личный транспорт, на котором возить своих братьев и сестер будет тот самый Рамазан, тяжелое ранение которого стало причиной создания новой большой счастливой семьи.