Мэр Махачкалы обсудил возможность организации льготного проезда для махачкалинских школьников

Вопросы, касающиеся нового учебного года, обсуждались на совещании под руководством Салмана Дадаева. Мэр Махачкалы поручил разработать программу льготного проезда для учащихся школ на пассажирском транспорте города. Это необходимо в том числе и для нивелирования угрозы инфицирования COVID-19.

В этих же целях санитарно-эпидемиологические мероприятия, рекомендованные Управлением Роспотребнадзора по РД, проводятся в городских школах.

В целях информирования подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях будут проведены уроки санитарной безопасности. Об этом сообщил руководитель УО города Махачкалы Вадим Дибияев, подчеркнув, что в первые классы городских школ Махачкалы отправились одиннадцать тысяч детей.