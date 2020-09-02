Образование

Мэр Махачкалы обсудил возможность организации льготного проезда для махачкалинских школьников

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Вопросы, касающиеся нового учебного года, обсуждались на совещании под руководством Салмана Дадаева. Мэр Махачкалы поручил разработать программу льготного проезда для учащихся школ на пассажирском транспорте города. Это необходимо в том числе и для нивелирования угрозы инфицирования COVID-19.

В этих же целях санитарно-эпидемиологические мероприятия, рекомендованные Управлением Роспотребнадзора по РД, проводятся в городских школах.

В целях информирования подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях будут проведены уроки санитарной безопасности. Об этом сообщил руководитель УО города Махачкалы Вадим Дибияев, подчеркнув, что в первые классы городских школ Махачкалы отправились одиннадцать тысяч детей.

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