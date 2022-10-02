Мэр Кизляра удостоен диплома председателя Правительства России Михаила Мишустина

Торжественная церемония вручения высокой награды состоялась накануне, 30 сентября, на торжественном собрании в честь Дня города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Диплом председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина за большой личный вклад в благоустройство города Кизляра мэру города Александру Шувалову вручил на праздничном концерте советник председателя Государственной Думы, член президентского совета по межнациональным вопросам, Герой России Раджаб Раджабов.

Гость вручил руководителю города и поздравительный адрес, направленный в честь 287-й годовщины со дня основания Кизляра председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным. Шувалову вручили также нагрудный знак профсоюза образования РФ и Благодарность министерства культуры РД за личный вклад в развитие традиционной культуры народов Дагестана.

Награды из рук Героя России получили и медики. За большой личный вклад в области здравоохранения в городе Кизляре дипломом председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володина Вячеслава Викторовича наградили завотделением гинекологии центральной больницы Гюльмиру Керимханову, заведующую первичным сосудистым отделением ЦГБ Патимат Хайбулаеву. За большой личный вклад в области здравоохранения в Кизляре дипломом заместителя председателя Правительства РФ Голиковой Татьяны Алексеевны отметили заместителя главного врача ЦГБ Джамшеда Годжоева. За заслуги в развитии местного самоуправления и в связи с 287-летием основания города Кизляра почетной грамотой Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления наградили председателя горсобрания Александра Полюшко и главного архитектора города Олесю Голубицкую.

Кизлярцев, внесших огромный вклад в развитие родного города и работающих в разных областях, отметили наградами правительства региона и мэрии города. Так, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Главы Республики Дагестан вручили председателю Кизлярского городского совета ветеранов Валентине Старчак, памятные именные часы Главы РД начальнику отдела кадров Татьяне Томовой.

Почетной грамотой Министерства по национальной политике и делам религий РД наградили руководителя казачьего класса гимназии № 6 Муминат Магомедову.

Заслуги более 20 отличившихся кизлярцев отметили Почетными грамотами города.

Как отметил Шувалов, кизлярцы, удостоенные правительственных и городских наград, внесли огромный вклад в развитие родного города.

Праздничную программу после торжественного собрания продолжили артисты, воспитанники школ искусств.