Мэр Каспийска вручил награды родственникам погибших на Украине военнослужащих

Еще двое жителей Каспийска посмертно представлены к наградам за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в специальной военной операции в Украине. Мэр города Борис Гонцов и начальник штаба Каспийской флотилии, контр-адмирал Николай Якубовский вручили сегодня Ордена мужества родственникам погибших.

За успешное выполнение специальных задач, направленных на защиту национальных интересов России, почетных знаков посмертно удостоились старший сержант Ремик Салихов и майор Алексей Суханов.

Глава Каспийска выразил соболезнования близким бойцов и поблагодарил за достойное воспитание сынов Отечества.

«Ваши сыновья, мужья, братья отдали свою жизнь для защиты своей страны, региона, народа, ради нашей безопасности. Мы всегда будем помнить тех, кто на передовой защищает интересы страны, охраняет ее от угроз», — сказал он.