Общество

Мэр Каспийска Борис Гонцов призвал предпринимателей города поддерживать семьи мобилизованных

Оставить комментарий

Напомним, накануне Верховный Главнокомандующий Российской Федерации Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.

22 сентября в рамках рабочего совещания по вопросам инвестиционной политики, Глава г. Каспийска Борис Гонцов обратился к предпринимателям города с призывом поддерживать семьи мобилизованных сотрудников.

«Я обращаюсь к предпринимателям, застройщикам. Всех прошу эти моменты учитывать и если попадут на военную службу ваши сотрудники, оказывать всемерную помощь членам семей и ни в коем случае не исключать не переставать платить среднюю заработную плату и прочее», — подчеркнул глава городского округа.

Также читают:

Увеличение прожиточного минимума - дополнительное ...
Дагестанские представители легкой промышленности п...
Стабильность в Дагестане получила мировое признани...
Педагоги школ Агульского района активно вакцинирую...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.