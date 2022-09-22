Мэр Каспийска Борис Гонцов призвал предпринимателей города поддерживать семьи мобилизованных

Напомним, накануне Верховный Главнокомандующий Российской Федерации Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.

22 сентября в рамках рабочего совещания по вопросам инвестиционной политики, Глава г. Каспийска Борис Гонцов обратился к предпринимателям города с призывом поддерживать семьи мобилизованных сотрудников.

«Я обращаюсь к предпринимателям, застройщикам. Всех прошу эти моменты учитывать и если попадут на военную службу ваши сотрудники, оказывать всемерную помощь членам семей и ни в коем случае не исключать не переставать платить среднюю заработную плату и прочее», — подчеркнул глава городского округа.