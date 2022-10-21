Мэр Избербаша посетил семьи мобилизованных

Мэр Избербаша Магомед Исаков вместе с председателем Собрания депутатов города Расулом Бакаевым и заместителем главы Нариманом Рабадановым посетили семьи мобилизованных избербашцев и вручили им материальную помощь из нашего фонда.

«Хочу обратиться ко всем мобилизованным избербашцам: «Пока вы там защищаете интересы нашей Родины, мы здесь на местах будем заботиться о ваших семьях!».

Это первое такого рода мероприятие, мы и дальше продолжим посещать семьи мобилизованных избербашцев!» — написал на личной странице в телеграм-канале руководитель города.