Мэр Дербента проинспектировал строительство детского сада по улице Г.Гасанова 5 «а»

8 июня глава городской администрации Дербента Хизри Абакаров проверил, как проходит строительство детсада, способного принять 140 детей. Школа строится по программе «Комплексное территориальное развитие городского округа «город Дербент».

В данный момент работы почти завершены, осталась внутренняя отделка здания и благоустройство территории учреждения. Подрядчик заверил Абакарова, что объект будет завершен и сдан в течение пары месяцев.

Мэр поручил уполномоченным службам проконтролировать качество объекта.