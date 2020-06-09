Образование

Мэр Дербента проинспектировал строительство детского сада по улице Г.Гасанова 5 «а»

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8 июня глава городской администрации Дербента Хизри Абакаров проверил, как проходит строительство детсада, способного принять 140 детей.  Школа строится по программе «Комплексное территориальное развитие городского округа «город Дербент».

В данный момент работы почти завершены, осталась внутренняя отделка здания и благоустройство территории учреждения. Подрядчик заверил Абакарова, что объект будет завершен и сдан в течение пары месяцев.

Мэр поручил уполномоченным службам проконтролировать качество объекта.

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