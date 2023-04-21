Мэр Дербента поздравил с праздником Ураза Байрам

«Дорогие друзья!

Поздравляю всех мусульман со священным праздником Ураза-байрам (Ид аль-Фитр)!

В течение Рамадана верующие старались улучшать свой нрав, укреплять веру, становиться внимательнее и милосерднее к окружающим. Очень важно, чтобы мы сохранили в себе все лучшее, что было накоплено нами за этот великий месяц.

Желаю, чтобы наши посты, молитвы, благие деяния были приняты Аллахом. Пусть Всевышний одарит каждую семью, каждого мусульманина благом как в этом, так и в следующем мире.

Это поздравление с фонтана в Дербенте в честь Ураза-байрама мы посвящаем всем мусульманам», — говорится в поздравлении Рустамбека Пирмагомедова.