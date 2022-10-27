Мемориальную доску в честь погибшего в САР открыли в селе Муги Акушинского района

Сегодня, 27 октября, в с. Муги Акушинского района, на стене дома родителей открыли мемориальную доску в честь Курбана Касумова, офицера войск специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ, гвардии капитана, погибшего при выполнении боевой задачи в ходе военной операции в Сирийской Арабской Республике в августе 2017 года.

За проявленное мужество и героизм был награжден орденом Мужества (посмертно), многими медалями, в том числе медалями » За отвагу » и Суворова.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие глава села Муги Ислам Муртазаев, заместитель председателя Собрания депутатов Акушинского района Камиль Абдусаламов, учителя и учащиеся школ села.

«Курбан Касумов останется примером мужества и верности воинскому долгу для подрастающего поколения, а также и для молодых ребят из Акушинского района, которые выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине», — сказал на мероприятии Ислам Муртазаев.