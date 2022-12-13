Мемориальную доску памяти росгвардейца, погибшего при исполнении воинского долга, открыли в Хасавюрте

В городе Хасавюрт состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски военнослужащему отдельного ремонтно-восстановительного батальона грозненского соединения Росгвардии младшему сержанту Исрапилу Ибрагимову, посмертно награжденному орденом Мужества за героизм, проявленный в ходе проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Мемориальная доска установлена на фасаде средней образовательной школы №3, в которой учился Исрапил. Увековечить память росгвардейца и выразить уважение родителям, воспитавшим настоящего мужчину и патриота своей страны, пришли глава Хасавюрта Корголи Корголиев, депутат Народного Собрания Республики Дагестан Руслан Ибрагимов, депутаты городского Собрания, военнослужащие грозненского соединения Росгвардии, ветераны, представители общественных организаций, юнармейцы, сослуживцы, родные и близкие военнослужащего.

«Пример отваги, доблести и любви к Родине нашего героя всегда будет ярким путеводителем для подрастающего поколения», — отметил Корголи Корголиев.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено Главе города и заместителю командира отдельного-ремонтно-восстановительного батальона майору Александру Авакяну.

«Исрапил проявил себя как мужественный воин, настоящий защитник Отечества, выполнив свой долг с честью и достоинством. Пройдут года, пролетят века, а его подвиг навсегда останется в памяти будущих поколений», — отметил офицер, выразив благодарность родителям и учителям за воспитание достойного защитника Отечества.

На памятном мероприятии прозвучали трогательные стихотворения и песни в исполнении учащихся школы. В завершение собравшиеся почтили память погибшего росгвардейца минутой молчания и возложением цветов.