Мелиорация 10 тысяч гектаров сельхозугодий Дагестана обеспечены господдержкой

14 мая прошёл ВКС под руководством первого замглавы Минсельхоза РФ Джамбулата Хаутова, в рамках которого обсуждено развитие мелиорации и вовлечение в сельское хозяйство мелиоративного комплекса до 2030 года.

На совещании также присутствовали руководители агро-промышленных комплексов регионов, в частности министр сельского хозяйства Дагестана Шарип Шарипов.

По словам Шарипа Шарипова, в текущем году Дагестану предстоят гидромелиоративные мероприятия на территории в 4774 гектара, фитомелиоративные — на 4 000 гектарах, культуртехнические — на 600 гектрах.

Дагестан на данный момент активно внедряет водосберегающие технологии, реконструирует действующие мелиоративные системы.

В случае успешной реализации мелиоративных мероприятий сельхозземли республики могут увеличиться на 39 000 гектаров.

Фитомелиоративные работы на севере Дагестана должны помочь в закреплении земель-пустынь и предотвратить опустынивание пастбищ.