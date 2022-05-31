Меликов провел заседание Комисси по увеличению доходной части консолидированного бюджета

Сергей Меликов провёл заседание Комиссии при Главе РД по увеличению доходной части консолидированного бюджета Республики Дагестан.

Глава республики отметил, что эффективная работа бюджетных механизмов приобретает особое значение в условиях санкций, с которыми столкнулась страна.

Первый вице-премьер Руслан Алиев сообщил, что в соответствии с поручением руководителя республики в целях усиления заинтересованности муниципальных образований в увеличении собственных доходов разработана методика поощрения муниципалитетов за достижение положительной динамики налоговых поступлений, а также по обеспечению снижения задолженности по имущественным налогам физических лиц.

При этом одним из условий участия муниципальных образований в распределении гранта является показатель, предложенный УФНС России по РД «DTI» – отношение суммы задолженности по имущественным налогам с физических лиц к общему объему поступлений данных налогов на территории муниципалитета.

Сергей Меликов подчеркнул, что уровень поступающих в бюджет налогов должен соответствовать мощностям отраслей. Так, например, строительство занимает третье место в структуре региональной экономики: объем выполняемых в отрасли работ составляет почти 200 млрд рублей, численность занятых в строительстве людей – более 140 тысяч. При этом, в 2021 году налог от строительства составил всего чуть больше 3 млрд рублей.

Сергей Меликов подчеркнул, что муниципалитеты должны быть в первую очередь заинтересованы в сборе транспортного налога, поскольку он в полном объеме возвращается из регионального бюджета в районы и городские округа и перекрывает нужды по ремонту и благоустройству дорог: «Сегодня транспортный налог – это полностью элемент управления в системе бюджетного планирования муниципалитетов. То есть, как вы себе задачу поставите, такой доход и получите».

О проводимых Управлением Росреестра по Республике Дагестан мероприятиях по увеличению доходной части консолидированного бюджета РД членов заседания проинформировал руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РД Арсен Пирмагомедов.

Подытоживая, Сергей Меликов подчеркнул, что повышение доходной части консолидированного бюджета Дагестана – это не только работа налоговой службы, это в целом работа всех управленческих структур региона по повышению эффективности распоряжения и имуществом, которое облагается налогом, и имуществом, по которому ведется судебно-претензионная работа.