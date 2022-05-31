Экономика

Меликов провел заседание Комисси по увеличению доходной части консолидированного бюджета

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Сергей Меликов провёл заседание Комиссии при Главе РД по увеличению доходной части консолидированного бюджета Республики Дагестан.

Глава республики отметил, что эффективная работа бюджетных механизмов приобретает особое значение в условиях санкций, с которыми столкнулась страна.

Первый вице-премьер Руслан Алиев сообщил, что в соответствии с поручением руководителя республики в целях усиления заинтересованности муниципальных образований в увеличении собственных доходов разработана методика поощрения муниципалитетов за достижение положительной динамики налоговых поступлений, а также по обеспечению снижения задолженности по имущественным налогам физических лиц.

При этом одним из условий участия муниципальных образований в распределении гранта является показатель, предложенный УФНС России по РД «DTI» – отношение суммы задолженности по имущественным налогам с физических лиц к общему объему поступлений данных налогов на территории муниципалитета.

Сергей Меликов подчеркнул, что уровень поступающих в бюджет налогов должен соответствовать мощностям отраслей. Так, например, строительство занимает третье место в структуре региональной экономики: объем выполняемых в отрасли работ составляет почти 200 млрд рублей, численность занятых в строительстве людей – более 140 тысяч. При этом, в 2021 году налог от строительства составил всего чуть больше 3 млрд рублей.

Сергей Меликов подчеркнул, что муниципалитеты должны быть в первую очередь заинтересованы в сборе транспортного налога, поскольку он в полном объеме возвращается из регионального бюджета в районы и городские округа и перекрывает нужды по ремонту и благоустройству дорог: «Сегодня транспортный налог – это полностью элемент управления в системе бюджетного планирования муниципалитетов. То есть, как вы себе задачу поставите, такой доход и получите».

О проводимых Управлением Росреестра по Республике Дагестан мероприятиях по увеличению доходной части консолидированного бюджета РД членов заседания проинформировал руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РД Арсен Пирмагомедов.

Подытоживая, Сергей Меликов подчеркнул, что повышение доходной части консолидированного бюджета Дагестана – это не только работа налоговой службы, это в целом работа всех управленческих структур региона по повышению эффективности распоряжения и имуществом, которое облагается налогом, и имуществом, по которому ведется судебно-претензионная работа.

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