Меликов поддержал предложение Баачилова о создании рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности школ

Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РД Магомед Баачилов назвал основные недостатки в антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

Он отметил, что отсутствует должная охрана объектов и не контролируется пронос запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, других опасных предметов и наркотических веществ).

Баачилов подчеркнул, что необходимо обеспечить охрану школ и детсадов при помощи технических средств охраны, подключаемых на пульт централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны. Он предложил создать межведомственную рабочую группу по контролю за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных учреждений. Сергей Меликов поддержал эту идею.