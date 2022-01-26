Меликов назвал возможным введением дистанционного обучения в школах

Сергей Меликов призвал к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Глава Дагестана констатировал, что новая волна коронавирусной инфекции уже захлестнула регион, отмечается увеличение числа заболевших, фиксируются и случаи заболеваемости «омикрон»-штаммом. Однако глава региона не стал оценивать ситуацию в Дагестане как трагическую для субъекта, объяснив это тем фактом, что сегодня прирост заболевших, в том числе последним штаммом коронавируса, фиксируется во всем мире.

В этой связи Сергей Меликов вновь призвал к соблюдению всех установленных санэпид требований и ограничительных мер, в том числе напомнил о необходимости использования возможности дистанционной работы, изоляции контактных лиц и людей с симптомами ОРВИ, а также об увеличении охвата тестирования населения и темпы вакцинации.

«Что касается введения дистанционного обучения в школах. Если Роспотребнадзор сегодня увидит угрозу для отдельных школ или школ республики в целом, конечно, мы примем такое решение. Каждый новый день мы начинаем с оценки ситуации по ковиду за сутки. Хочу призвать еще раз всех: давайте соблюдать те нормы, которым нас коронавирус уже научил. Это очень важно!», — обратился к дагестанцам руководитель региона.