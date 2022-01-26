Меликов назвал работу штаба по догазификации неудовлетворительной

Сергей Меликов провёл совместное заседание регионального штаба по догазификации Дагестана и штаба по устойчивому экономическому развитию предприятий энергетики и ЖКХ.

В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений.

«Это очень важно для Дагестана, причем важен вопрос не только догазификации республики, но и в целом развития газового комплекса наряду с решением других проблем ТЭК и ЖКХ. Потому что этот прорывной проект даст нам возможность не только догазифицировать районы, но и выйти на общий уровень субъектов РФ, от которого мы сегодня катастрофически отстаем», — отметил Меликов.

В Дагестане для решения задач по догазификации образован региональный штаб. Но темпы догазификации Меликов назвал неудовлетворительными.

В планы-графики включены 2147 домовладений в 218 населенных пунктах, из них 101 домовладение – в 2021 году, 2046 домовладений – в 2022 году. Заключено лишь 68 договоров на подключение. Работа по сбору заявок от населения продолжается.

Глава республики заявил, что лично возглавит объединенный оперативный штаб по догазификации и ЖКХ.