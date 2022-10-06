Меликов: два года боёв за развитие

Непростой характер Дагестана часто был поводом для головной боли Федерального центра, следует это признать. Как и тот факт, что в плане кадровой политики в отношении республики Москва всегда была максимально дипломатичной. Однако как раз политический менталитет региона вкупе с народными интересами ставил перед руководством страны сложные задачи, решать которые приходилось прежде всего с пониманием того, что Дагестану нужна твёрдая рука авторитетного в республике человека.

Предшественники Сергея Меликова, возглавившего регион ровно два года назад, тоже были людьми твёрдой руки. Однако в этот раз руководство республикой доверили не просто политическому тяжеловесу с богатым опытом работы в военных и силовых структурах, одному из солдат президентской гвардии, сторонников и единомышленников Путина. Генерал-полковник с навыками дипломата и экономиста, что немаловажно, не раз проявлявший себя в кризисных ситуациях, приехал в Махачкалу не вознаграждать за учтивость, а решать проблемы. Копившиеся не одно десятилетие, кстати, что поставило перед необходимостью поисков новых форм и методов решений.

Как знаковое назначение характеризуют центральные российские СМИ решение главы государства о назначении Меликова на пост руководителя Дагестана. И журналистское пророчество сбылось: в Кремле оценили работу предшественников нового главы, но не без замечаний, надо полагать. Ослабленная ковидом экономика и социальное напряжение, усиливающееся параллельно с введёнными ограничениями, требовали принятия кардинальных мер – твёрдых, максимально обоснованных, внятно сформулированных решений.

Принципы клановости в этот раз не сработали. Уже в первом обращении к народу и дагестанским депутатам Меликов чётко даёт понять: рубить с плеча не станет, даст возможность каждому представителю местной чиновничьей элиты проявить себя, если готовы работать честно и открыто. Тем, кто в принципе на это способен. Способны оказались не все. Слово своё Меликов сдержал: речь зашла о формировании новой команды, когда упор важно было сделать на профессионалов в лидирующих отраслях экономики и социального блока.

Положительные рекомендации, заработанные Меликовым за годы деятельности, создали предпосылки не только для успешного взаимодействия с коллегами в Москве, но и с зарубежными партнерами и иностранным бизнесом.

Дагестан выводит на совершенно новый уровень работу по взаимодействию с федеральными институтами власти и законодателями. Внимание российских сенаторов к проблемам региона впервые привлёк именно Меликов. Члены высшей палаты парламента десантировались в Дагестане уже через несколько дней после обращения главы региона за помощью в решении застарелых проблем с энергетикой, экологией, экономикой… Трехдневный депутатский мониторинг запустил процесс решения вопросов.

Привлечению инвесторов, созданию благоприятных условий для дагестанских предпринимателей, желающих работать прозрачно, уделяется гораздо больше внимания, чем прежде. Экспортный потенциал региона выходит на кардинально новый уровень, позиционируя республику как «точку роста» в плане совершенствования вопросов международной торговли. Куда более реальными становятся перспективы Махачкалинского морского порта и главной воздушной гавани республики – в особенности с учётом растущего турпотока.

Тема, кстати, отдельная и непростая: за желанием заработать не стоит забывать о необходимости создания комфортных и безопасных условий для гостей. Отсюда вынос вопроса на самые серьёзные площадки, в том числе на просторы Международного экономического форума в Петербурге, Всероссийского туристического форума, участники которых открывают для себя новые возможности туристического Дагестана, способного создать конкуренцию самым популярным курортам юга России и их зарубежным аналогам.

Одним из ключевых вопросов остаётся и безопасность границ страны, проходящих по территории Дагестана, её морских рубежей. Перебазирование Каспийской флотилии в Дагестан – мощное подтверждение надежд, возлагаемых на регион в плане защиты государственной целостности и нерушимости её границ. Тут нельзя не упомянуть и о том, с какой гордостью сейчас в нынешних геополитических условиях вспоминает Путин, говорит Меликов о подвиге дагестанцев, отстоявших государственные интересы России в 1999 году и воюющих за Россию и Донбасс прямо сейчас.

Локомотивы экономики – агропром и промышленность в целом – получают беспрецедентную поддержку и уже дают результат. Но социальная сфера и образование ставятся во главу угла. А любовь Меликова к детям явно не показная, не для камер. Вспомним.

Дагестан реализовал беспрецедентную по масштабам программу капремонта школ. В этом году 1 сентября образовательный процесс в республике начался в 2581 образовательной организации, 733 расположены в городах, 1848 – в сельской местности. Это 808 дошкольных образовательных организаций, 1412 – общеобразовательных, 69 организаций среднего профессионального образования, 291 организация дополнительного образования и 1 детский дом. В этих учреждениях начали обучение порядка 453 тысяч детей, что на 17 тысяч больше, чем годом ранее. А в первый класс пошли 55 тысяч ребятишек.

Особое внимание – к семьям военнослужащих. Каждая из них для боевого генерала как своя. Такое тоже не сыграешь на камеру, да и не про него это, не про пропахшего порохом солдата – играть чувства. Какой есть, такой есть. В дербентском военкомате знают, как нигде.

…Провожая Сергея Меликова в Дагестан, Владимир Путин озвучил желание видеть руководителем региона политика с опытом работы федерального уровня, способного решить накопившиеся проблемы. С того дня прошло два года, проделана большая работа.

Многое из внушительного списка имеющихся проблем Меликову удалось сделать, немало вопросов ещё предстоит решить. Но много это – два года – или мало? Много, если не принимать во внимание тот период упадка, в котором республика находилась. И мало, если учитывать, сколько проблем удаётся решать, справляясь на пути со всё ещё имеющим место быть торможением на местах.

Впереди много дел. Как всегда.

Источник: Дагестанская правда