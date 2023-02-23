Механизмы погашения кредиторской задолженности медорганизаций обсудили в Правительстве.

Заместитель председателя правительства Абдурахман Махмудов рассказал о том, что за учреждениями здравоохранения республики числится большая задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов, пеням и штрафам.

«На их долю приходится 54%, или 394,6 млн рублей всей задолженности бюджетных учреждений республики. В отдельных медицинских организациях данная задолженность достигла достаточно больших объемов. Так, задолженность Дербентской ЦРБ составляет около 120 млн рублей, Избербашской ЦГБ – около 60 млн рублей, Южно-Сухокумской ЦГБ и ЦГБ города Дагестанские Огни – более 25 млн рублей», — констатировал вице-премьер.,

Он напомнил, что задолженность может привести к блокировке счетов, а это, в свою очередь, будет препятствовать полноценному функционированию медицинских учреждений.