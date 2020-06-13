Механизатор широкого профиля

Большое количество людей работает на благо нашего района. Одним из них является Гучудадов Нурадин Алиевич. Более 30 лет он работает в ДЭП Агульского района. Родился Нурадин Алиевич в селении Хутхул. Сразу после окончания школы юноша поступил в ПТУ-3 города Дагестанские Огни. После окончания учебы получил специальность механизатора широкого профиля, начал нелегкую работу тракториста в Агульском ДЭП.

С тех пор прошло уже 34 года, а Нурадин Алиевич несмотря на любую погоду: будь то снег, дождь или лютый мороз, — выходит на работу для расчистки дорог республиканского значения. Нурадин Алиевич занимается не только расчисткой, но и подсыпает опасные участки, а иногда и расширяет дорожное полотно. Водители всегда рады видеть его, знают, что он добросовестно выполняет свою работу.

» Я просто люблю свою работу, поэтому стараюсь выполнять ее качественно», — с улыбкой говорит Нурадин Алиевич. В руководстве ДЭП очень ценят его как опытного работника, а коллеги любят за доброту. Не раз его труд отмечали грамотами и денежными премиями. Нурадин Алиевич не только хороший работник, но и примерный семьянин: воспитывает четырех детей.

Расим Гучудадов