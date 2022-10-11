Медсестра Айназ Азизова из Табасаранского района спасает жизни раненных бойцов в зоне СВО

Нужно отметить, что в специальной военной операции на Украине уже проявили себя много уроженцев Табасаранского района, которые отмечены государственными наградами за свои подвиги и храбрость.

Это представители различных видов войск Российской Армии — десантники, мотострелки, морпехи, ракетчики, танкисты, связисты, которые выполняют тяжелую работу по освобождению от нацистов территории Донбасса.

Но признавая их заслуги нельзя не отметить героизм и отвагу военных медиков, которые не держат оружия в руках, но благодаря которым спасены множество жизней наших воинов. Одной из таких является ефрейтор Азизова Айназ Фермановна из селения Хучни Табасаранского района.

Айназ Азизова в 2013 году окончила Хучнинскую СОШ №1. А в 2017 году окончила Фельдшерский медицинский колледж №8 в городе Санкт-Петербург по специальности «Лечебное дело». В период с 2017 – 2021 года работала в госпитале МО России на должности медицинской сестры хирургического отделения.

С 2021 года проходит военную службу в ВС РФ на должности операционной медицинской сестры медицинской роты. С начала специальной военной операции находится на территории Украины и принимает активное участие в оказании квалифицированной медицинской помощи раненым и пострадавшим военнослужащим и гражданскому населению.

В один из особо тяжелых периодов в апреле операционная бригада, в состав которой входила ефрейтор Айназ Азизова за 4 дня провела суммарно более 40 хирургических вмешательств общей продолжительностью более 48 часов. За период специальной операции хирургической бригадой выполнены особо сложные хирургические операции.

Своевременное качественное оказание квалифицированной медицинской помощи на этапе медицинского батальона позволяет не только сохранить жизни военнослужащих, но и добиться скорейшего восстановления и возвращения в строй.