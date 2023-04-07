Медицинские учреждения Дагестана фиксируют рост заболеваемости корью

В республике уже выявлено более 100 случаев, почти 90% из которых – дети (в том числе и до года). Почти все заболевшие – непривиты от кори. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов выступил по этому поводу с обращением.

«В своем выступлении Сергей Алимович справедливо сказал об участившихся случаях отказа родителей от вакцинации детей. Жители республики за советом по поводу вакцинации часто прибегают не к специалистам, а популистам, часто даже не имеющим медицинского образования и вещающим с своих страниц в социальных сетях. Из-за участившихся в последние годы случаи отказа родителей от вакцинации детей мы часто сталкиваемся с инфекциями, которые давно победили при помощи вакцинации.

Хочу напомнить, что корь – очень заразная инфекция. При контакте с больным есть 90% вероятность того, что непривитый человек заболеет. Она может нанести не только ощутимый вред работе органов дыхания и центральной нервной системе, но и грозит серьезными осложнениями, которые могут проявиться даже спустя годы после перенесенного заболевания.

Среди осложнений кори: ложный круп; менингоэнцефалит (характерно тяжёлое течение, нарушение сознания, менингеальная и энцефалитная симптоматика); кератоконъюнктивит (может привести к слепоте); подострый склерозирующий панэнцефалит (энцефалит Давсона) — чаще выявляется у детей, перенёсших корь до двухлетнего возраста (наглядный вред отсутствия вакцинации матери и последующей вакцинации ребёнка). Развитие происходит через несколько лет после перенесённого заболевания и обычно за несколько месяцев приводит к деменции и смерти.

Глава нашей республики напомнил, что единственный способ уберечь своего ребёнка – прививка. Подчеркну, что вакцинация – это единственная эффективная специфическая защита от этой болезни. Причем, вакцина переносится детьми легко и не вызывает нежелательных побочных действий.

Учитывая все вышесказанное, хочу еще раз обратиться к родителям, отказывающимся от вакцинации своих детей. Необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», подумать о здоровье своих детей.

В заключение хотелось бы сказать, что полностью поддерживаю Сергея Алимова в требовании серьезного отношения к данной проблеме со стороны органов власти, глав муниципалитетов, врачей, родителей! И его позицию по отношению к владельцам частных детских учреждений, которые пренебрегают требованиями Роспотребнадзора», — прокомментировал и.о. ректора ДГМУ

В.Ю. Ханалиев.