Медицинские препараты и продукты питания отправил Хасавюрт в зону СВО

Администрация города Хасавюрт отправила в зону специальной военной операции медицинские препараты и предметы первой необходимости. К сбору также присоединились городские школы, которые кроме всего прочего, отправили письма от учащихся, с теплыми словами благодарности и поддержки военнослужащим.

Напомним, что руководство города, образовательные учреждения и просто неравнодушные граждане регулярно отправляют различную гуманитарную помощь нашим бойцам: теплые вещи, продукты длительного хранения, индивидуальные аптечки и многое другое.