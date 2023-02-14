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Медицинские препараты и продукты питания отправил Хасавюрт в зону СВО

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Администрация города Хасавюрт отправила в зону специальной военной операции медицинские препараты и предметы первой необходимости. К сбору также присоединились городские школы, которые кроме всего прочего, отправили письма от учащихся, с теплыми словами благодарности и поддержки военнослужащим.

Напомним, что руководство города, образовательные учреждения и просто неравнодушные граждане регулярно отправляют различную гуманитарную помощь нашим бойцам: теплые вещи, продукты длительного хранения, индивидуальные аптечки и многое другое.

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