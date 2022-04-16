Медицинские лабораторные исследования должны стать доступнее для жителей горных и предгорных районов

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов с рабочим визитом побывал в Буйнакске, где по поручению Сергея Меликова посетил Единую клинико-диагностическую лабораторию для оценки качества технического оснащения и выявления необходимости в поддержке.

По факту анализа работы ЕКДЛ прошло совещание, где озвучен итог-решение: поставлена задача проработать возможность задействования лаборатории в осуществлении диагностических исследований жителям горной и предгорной зон. «Например, проведение молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических и инфекционных заболеваний,» — отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов. По его оценке лаборатория имеет самое современное оснащение, которое не задействовано в полной мере, что необходимо исправлять.

Председатель Правительства РД пообещал в течение недели предоставить план, который отразит информацию о том, где жители муниципалитетов смогут сдавать анализы. Наряду с этим он подчеркнул, что «нужно построить эту работу в зоне шаговой доступности» для жителей.