Здравоохранение

Медицинская помощь станет ещё более доступной и качественной в муниципалитетах Дагестана

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В регионе построены порядка 20 фельдшерско-акушерских пунктов.

24 новых фельдшерско-акушерских пункта и одна врачебная амбулатория уже полностью возведены и оснащены всем необходимым;

на 7 ФАПах работы выполнены на 80-90%;

ещё в 60-ти в этом году проводится капремонт;

5 ФАПов реконструируется.

Капремонт фельдшерско-акушерских пунктов так же, как и строительство новых модульных ФАПов в тех местах, где сооружения ремонту не подлежат, шёл в течение двух последних лет практически во всех районах Дагестана.

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