Медики Кизляра предупреждают о коварстве полиомиелита

«Эпидемиологическая ситуация по полиомиелиту в республике остается напряженной. В минувшем году были зарегистрированы случаи с подозрением на острый вялый паралич. Потому запланирована дополнительная иммунизация против полиомиелита, — отметил врач-эпидемиолог ЦГБ Алхазур Дубаев.

По его словам, началась активная подготовка к проведению туровой иммунизации. Определяется численность детей в возрасте от трех месяцев до девяти.

В последние годы в Дагестане отмечается рост числа детей, не привитых против полиомиелита, что увеличивает риск снижения уровня коллективного иммунитета к опасному заболеванию.

Каждая вспышка опасного инфекционного заболевания оставляла после себя тысячи искалеченных детей и сегодня, в условиях активной внешней внутренней миграции населения, создает риски появления и распространения полиовирусов, предупреждает главный эпидемиолог Кизляра Дубаев.

Полиомиелит — опасное инфекционное заболевание, основная группа риска — возраст до 6-10 лет. По некоторым данным, сейчас в мире около 20 миллионов жертв полиомиелита.

После перенесенной инфекции либо ребенок полностью восстанавливается, либо вследствие тяжелого течения заболевания на всю жизнь остается инвалидом.

Заражение происходит через грязные руки и воду. Вирус устойчив во внешней среде, в воде сохраняется более 3 месяцев, легко переносит мороз и жару, он не чувствителен к антибиотикам, не разрушается в желудке под действием пищеварительного фермента.

Инфекционное заболевание может протекать бессимптомно, но при этом носитель вируса опасен для окружающих.

Поэтому в детских учреждения при проведении вакцинации непривитых детей нельзя оставлять рядом с теми, кто получил прививку. Существует высокий риск заражения.

Наиболее эффективной мерой профилактикой является вакцинация. Она проводится в нашей стране у детей в возрасте 3, 4, 5 и 6 месяцев, первая ревакцинация — в 20 месяцев, вторая ревакцинация — в 6 лет.

Чем больше появляется людей, не защищенных от вируса, тем быстрее этот вирус распространяется и создает угрозу новых эпидемий.