Медик Аюб Сабуев из села Чирката спас десятки жизней в зоне СВО

Медик ЧВК «Вагнер», прапорщик, уроженец села Чирката Гумбетовского района Сабуев Аюб Заирханович в ходе СВО на Украине спас десятки жизней.

Аюбу Сабуеву 22 года. Он окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова Министерства обороны Российской Федерации. После окончания учебы его направили по контакту в Хабаровский край.

Принимает участие в спецоперации на Украине в качестве медика ЧВК «Вагнер», спас десятки жизней защитников Отечества и получил награды за мужество и профессионализм, проявленные на линии фронта. Отметим, что Аюб Сабуев является правнуком участника Великой Отечественной войны Магомеда Сабуева.

Родители и другие родственники Аюба Сабуева живут в своем родном селе Чирката и ждут его дома.