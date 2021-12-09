Медиафорум начал свою работу в Дагестане

В Дагестане открылся медиафорум «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности». Также в рамках форума проходит первый фестиваль национальной книги России и книжной ярмарки «Тарки-Тау», организатором которого выступает Министерство информации и печати Республики Дагестан.

Участие в медиафоруме приняли Глава Республики Дагестан Сергей Меликов, врио министра информации и печати РД Умаросман Гаджиев, первый заместитель Генерального директора ТАСС Михаил Калмыков, президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев, председатель Союза писателей России Николай Иванов.

Сергей Меликов подчеркнул, что Дагестан неслучайно стал местом проведения подобного мероприятия: «Наш край исторически является центром культуры, образования. Сегодня в республике плодотворно трудится большой многонациональный журналистский корпус, издаются газеты, журналы на 14 языках. Они постоянно развиваются, обновляются, пытаются идти в ногу со временем и это у них получается». Глава республики пожелал участникам форума хороших мастер-классов, живых дискуссий и плодотворной работы.

Умаросман Гаджиев поблагодарил всех, кто смог приехать и принять участие в форуме, отметив, что на площадках будет много интересного: «У нас есть что рассказать, чем поделиться, участников ждет много интересного в рамках форума и фестиваля. Рады видеть всех гостей и участников».

От лица издателей Константин Чеченев поблагодарил руководство республики за организацию мероприятия и зачитал приветственный адрес от заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

Председатель Союза писателей России Николай Иванов поприветствовал участников на разных языках Дагестана. «Я привожу вам свое открытое сердце, свою благодарность и благодарность всего Союза писателей», — обратился Иванов.

За приглашение и теплый прием поблагодарил и Михаил Калмыков: «Мы приезжаем не в первый раз и чувствуем уже, что как к себе домой. Я был тут 20 лет назад и видел, какой огромный путь прошла республика, в том числе и дагестанцы. Очень рады за ваши достижения, за то, что дом, в который мы приезжаем, становится все краше, все уютнее, комфортнее, а встречи и беседы меняются, у них меняется целеполагание. Мы все больше говорим про позитивные новости, про людей и нас это всех объединяет».

На площадках форума СМИ планируется обсуждение путей развития журналистики в условиях проникновения цифровых технологий во все сферы жизни, новых направлений развития и конвергенции СМИ в рамках новостной журналистики, обсуждение вопросов развития традиционных средств массовой информации и социальных сетей. Не обошли стороной и молодежную журналистику: в рамках форума состоится X слет юных журналистов.

Напомним, мероприятие пройдет с 9 по 11 декабря в историческом парке «Россия – моя история».