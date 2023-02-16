Медаль «За отвагу» нашла своего героя через 80 лет в Кизилюрте

Великая Отечественная война оставила за собой много темных пятен. Огромное количество светлых имен героев, канувших на фронтах борьбы с фашизмом осталось в списках пропавших без вести.

Одним из таких числился уроженец селения Бавтугай Али Мажидов. Связь с ним прервалась зимой 1943, с тех пор о бойце ничего не было известно. Однако родные фронтовика не прекращали поиски, пытаясь узнать что-нибудь о своем родственнике.

Долгожданная весточка пришла с Центрального архива Министерства обороны. В архивной справке говорилось о том, что старший сержант Мажидов Али Абакарович, 1916 года рождения погиб 1 апреля 1944 года. Похоронен в деревне Огнянниково Псковской области.

В другой справке Центрального архива была изложена информация о том, что красноармеец Али Мажидов приказом от 27.02.1944 года награжден медалью «За Отвагу».

К архивным выпискам была приложена та самая медаль «За Отвагу» (СССР).

Источник: https://t.me/kizilyurt_go/2674