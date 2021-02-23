Медаль «За отвагу» Магомеда Тавакалова

17 октября 1938 года была учреждена очередная государственная награда СССР для награждения за проявление мужества и отваги при защите Отечества и исполнении воинского долга – медаль «За отвагу», ставшая высшей медалью в системе наград страны. С момента появления эта медаль получила особое внимание и ценность среди фронтовиков, так как ею награждались именно те, кто проявил личную храбрость и мужество в бою. Это и отличало «За отвагу» от других медалей, которые нередко вручались «за участие».

Медалью было награждено свыше 4,5 миллионов воинов (как рядового состава, так и офицерского). Каков же показатель доблести народной, проявленной в особо тяжкие для Отечества дни!

Среди громадного числа отличившихся солдат в годы Великой Отечественной войны и заслуживших эту почётную награду есть и представители агульского народа.

Тавакалов Магомед Тавакалович (1905 г.р.) из с. Рича был призван в ряды Красной Армии в августе 1942 года Хивским РВК Дагестанской АССР. Боевой путь рядовому Тавакалову предстояло пройти в составе 608 стрелкового полка, 82 сд., 5 Армии Центрального фронта в районе Великих Лук. Участвуя в военных операциях с момента прибытия в воинскую часть с августа 1942 года по 16 декабря 1943 года в составе вышеуказанного подразделения в должности стрелка, Магомед проявил качества настоящего солдата, самоотверженно отстаивающего статус Родины и её интересы.

30 ноября 1943-го во время наступательной операции 82 стрелковой дивизии по направлению к городу Великие Луки противник на участке их действующего подразделения предпринял контратаку. Отбивая удары немцев, рядовой-стрелок Тавакалов уничтожил из винтовки 3-х немцев, а в продолжении той же операции 16 декабря в лютом боестолкновении получил тяжëлое пулевое ранение в правое плечо, вследствие чего невыносимая боль тревожила Магомеда в неблагоприятных погодных условиях ещё долгое время после госпиталя.

За проявление доблести и боевого духа на поле боя Тавакалов Магомед был представлен к одной из самых почетных правительственных наград времён ВОВ — медали «За отвагу».

По возвращении с фронта, он стал активным общественным деятелем села и умелым организатором колхозного труда. Так, вскоре он занял должность председателя колхоза «Путь коммунизма». Умер в 1987 году.

Хотя ближайшие потомки Тавакалова знали, что он был участником и гражданской войны и Великой Отечественной, об этом боевом подвиге и о присуждении ему награды такого значения им стало известно буквально недавно, в ходе исследовательской деятельности председателя Правления культурно-просветительского общества «Рича» Алая Насруллаева.

Хасбулат Гамзатов