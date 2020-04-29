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«МЕЧТА ВЕТЕРАНА»

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В преддверии 75-й годовщины празднования Великой Победы, в феврале 2020 год стартовал социальный проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА» (https://мечтаветерана.рф ), благодаря которому россияне сегодня могут рассказать не только о подвигах живущих рядом с нами ветеранов Великой Отечественной войны — на сайте проекта можно сообщить о больших и маленьких несбывшихся мечтах победителей.

Кроме того, сегодня каждый может стать добрым волшебником, чтобы помочь нашим ветеранам — фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла — осуществить их самые заветные мечты!

Реализация данного проекта во всех регионах Российской Федерации полностью соответствует государственной линии, направленной на патриотическую работу с молодежью, реализацию государственной политики в сфере социальной защиты и помощи ветеранам, идеям волонтерства и противодействиям попыткам очернить подвиг советского народа в Победе над фашизмом.

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