МЧС России доставил очередные 250 тонн гумпомощи на Донбасс и Украину

Колонна МЧС России в составе 28 автомобилей доставила 250 тонн гуманитарного груза жителям Донбасса и Украины. В состав грузов помимо продуктов питания и предметов первой необходимости входят передвижные электростанции, строительные материалы. Сотрудники МЧС России не только доставляют помощь нуждающимся, но также активно участвуют в ее сборе для жителей братского народа. Так, в состав очередной партии включен груз в 33 тонны от пожарных и спасателей Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. «Сегодня вся Россия участвует в гуманитарных акциях. Мы тоже переживаем за людей и знаем, какую боль и страдания сейчас испытывает наш братский народ. Для нас, пожарных и спасателей любая беда — не чужая. И в этой ситуации мы не могли остаться в стороне. Потому что своих не бросаем!», — сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Муслим Девришбеков.

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