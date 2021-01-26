МЧС предупреждает жителей Дагестана и туристов об опасности схода лавин

На телефоны граждан в течение всего зимнего периода неоднократно поступали сообщения о существовании в горных районах республики опасности схода лавин. Это информация является актуальной не только для жителей республики, но и для туристов. Не секрет, что каждый год в стране увеличивается число граждан, в том числе и иностранных, приезжающих на отдых на Северный Кавказ.

Для обеспечения безопасности и недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций фирмы, которые оказывают туристические услуги, а также самостоятельные туристы и туристические группы должны не позднее чем за десять рабочих дней до старта путешествия проинформировать территориальный орган МЧС о маршрутах следования, которые связанны с повышенным риском для жизни. К опасным направлениям относятся туристические маршруты, проходящие по труднодоступным местностям: водоемы, горы, пещеры, непроходимые тропы, горные перевалы, удаленные от населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Как правило, там практически нет мобильной связи.

Независимо от сложности выбранного маршрута, регистрация туристических походов особо актуальна в период межсезонья, так как в это время могут резко ухудшаться погодные условия, сходят лавины, происходят дождевые паводки, возникают и другие опасные природные явления.

Поэтому, МЧС России совместно с органами местного самоуправления в обязательном порядке информирует въезжающих в туристических целях граждан о необходимости регистрации в подразделениях МЧС России и муниципальных ЕДДС.

Эта рекомендация необходима в целях обеспечения безопасности граждан. Однако, несмотря на все усилия, процедура регистрации туристов часто игнорируется отдыхающими.

Благодаря регистрации удается существенно сократить сроки реагирования спасательных подразделений на возможные происшествия. Своевременная регистрация позволяет сосредоточить необходимые силы в составе временных контрольно-спасательных постов в местах с наибольшим пребыванием туристических групп.

Регистрацию туристических групп и отдельных граждан можно осуществить через территориальные органы МЧС России, обратившись в Главное управление МЧС России по субъекту, либо в профессиональные поисково-спасательные формирования МЧС России, или в любое пожарно-спасательное подразделение МЧС России.

Все адреса и телефоны есть на сайте МЧС России.

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