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МЧС Дагестана выполнило погрузку закупленного товара для нужд военнослужащих спецоперации

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Сегодня прошла погрузка закупленного товара для обеспечения военнослужащих, принимающих участие в СВО, со складских помещений МЧС Дагестана.

Напомним, что в соответствии с распоряжением Правительства региона МЧС Дагестана было определено ответственным органом исполнительной власти по осуществлению закупок товаров для участников СВО.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов особое внимание уделил закупке продукции для нужд армии от дагестанских производителей. В частности, он отметил: «Поставил задачи перед органами власти – больше внимания уделять обеспечению безопасности людей, усилению защищенности объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, производству продукции, необходимой для нужд армии».

МЧС осуществило по заявке Военкомата республики и Министерства обороны РФ закупку целого спектра товаров, в числе которых военное обмундирование и снаряжение.

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