МЧС Дагестана осуществило закупку товаров для обеспечения военнослужащих

Согласно распоряжению Правительства РД на Министерство по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Дагестана была возложена ответственность по осуществлению закупок товаров, необходимых для военнослужащих, принимающих участие в СВО. Приобретение товаров осуществлялось по заявке Военного комиссара Республики Дагестан и Министерства обороны.

Был приобретен широкий спектр товаров в числе которых военное снаряжение и обмундирование. В ходе проведения данных мероприятий, МЧС Дагестана тесно сотрудничало с благотворителями, общественными организациями, органами местного самоуправления и неравнодушными гражданами.