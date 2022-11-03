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МЧС Дагестана осуществило закупку товаров для обеспечения военнослужащих

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Согласно распоряжению Правительства РД на Министерство по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Дагестана была возложена ответственность по осуществлению закупок товаров, необходимых для военнослужащих, принимающих участие в СВО. Приобретение товаров осуществлялось по заявке Военного комиссара Республики Дагестан и Министерства обороны.

Был приобретен широкий спектр товаров в числе которых военное снаряжение и обмундирование. В ходе проведения данных мероприятий, МЧС Дагестана тесно сотрудничало с благотворителями, общественными организациями, органами местного самоуправления и неравнодушными гражданами.

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