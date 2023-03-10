Матери военнослужащих из Каспийска примут участие в фотопроекте «Жены героев» 

Фотопроект «Жены геров» продолжает приобретать широкую известность, особенно в городе Каспийске. Осенью прошло года известный городской фотограф Алена Нурмагомедова решила также принять участие во Всероссийской фотоссесии с женщинами, чьи мужья сейчас находятся в зоне спецоперации. Выставки ее глубоких и наполненных смыслом работ были представлены в образовательных учреждениях Каспийска, а также одна — в Махачкале в Доме дружбы, которую посетил и министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов.

По словам Алены, желающих присоединиться к проекту было очень много, поэтому сегодня девушка в здании управления культуры Каспийска провела еще одну фотосессию, но теперь присоединились и матери военнослужащих.

«Оказалось, что было много желающих присоединиться: писали, просили. Я решила не останавливаться и продолжить проект. Мы все сегодня здесь и вместе продолжим это благое дело», — рассказывает фотограф Алена Нурмагомедова.

Фотопроект «Жены героев» зародился в Самаре, когда жена генерала-лейтенанта Екатерина не могла связаться пару дней с мужем, который на тот момент находился в зоне СВО. Она очень переживала и боялась его потерять. Девушка случайно увидела китель мужа, накинула на плечи, посмотрела в зеркало и увидела перед собой сильную женщину. Для участниц из Каспийска — этот проект очень сильная поддержка для самых близких и родных людей.

«Мне позвонили подруги с Рязани и рассказали, что есть такой проект, «не хочешь ли поучаствовать, у тебя же муж находиться там в зоне СВО. Я просто подумала и решила, почему я должна ехать куда-то туда. Я пришла на тренировку, куда мы ходим вместе с Аленой и показала ей этот проект и сказала: «Не хочешь ли попробовать сделать его?» И она сказала «Давай!»», — рассказывает о начале фотопроекта в Каспийске жена военнослужащего Евгения.

Отметим, что Каспийск стал третьим городом в реализации проекта в России после Самары и Казани. После такой широкой огласки, теперь и другие субъекты страны начинают активно присоединятся фотосессии «Жены героев».

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