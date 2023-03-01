Общество

Матери мобилизованного обещали содействие в отправке посылки в зону СВО

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В администрацию Сулейман-Стальского района обратилась мать мобилизованного Магомедкерима Магомедкеримова Алимат Магомедкеримова из села Птикент попросила замглавы администрации по общественной безопасности Абуталиба Фатулаева помочь ей отправить гуманитарную посылку с продуктами питания в зону СВО.

Абуталиб Фатулаев пообещал женщине передать посылку в пункт сбора гуманитарной помощи участникам СВО.

Замглавы поинтересовался у матери мобилизованного проблемами и нуждами, заверил ее во всесторонней поддержке и помощи.

Алимат Курбановна поделилась своими переживаниями и ожиданиями, поблагодарила руководство района за внимание и заботу о семьях мобилизованных, пожелала всем мира, согласия, благополучного будущего.

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