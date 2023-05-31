Матери и жены участников СВО взялись за написание книги

Сохранить память и воспитывать детей на примерах героев. Такую цель поставила перед собой супруга погибшего в ходе спецоперации военнослужащего, Патимат Ибрагимова. Желание рассказать о подвиге мужа и его боевых товарищей подтолкнуло ее на идею написать книгу о судьбах героев СВО.

Сейчас идет сбор информации для подготовки второго тома.

Прислать можно на электронную почту @hunzahp@mail.ru, телефон +7 960 407 45 77

А также можно обратиться в Дагестанский региональный фонд «Все вместе»

+7 967 400 0264

Vsevmeste05@mail.ru

Репортаж Хатимы Нисредовой