Мать участника СВО обратилась к мэру Махачкалы с просьбой помочь в оформлении в собственность земельного участка

Мать махачкалинца, участника специальной военной операции Рабият Адамовна Шейхгасанова обратилась с просьбой помочь в оформлении в собственность земельного участка и домостроения.

Заместитель мэра Махачкалы Шамсул Абдуллаев сообщил, что 14 февраля по обращению заявительницы на место выехали специалисты УИЗО, 15 числа она была приглашена на приём. Просьба заявительницы будет исполнена в течение месяца.

«Также у Рабият Адамовны было ещё несколько просьб, касающихся переноса газовых сетей с её участка и подключения к коммуникациям.

По каждому из пунктов обращения определены ответственные, мы постараемся в кратчайшие сроки решить все проблемы.

Пока сын Рабият Адамовны исполняет воинский долг, защищает интересы и безопасность жителей нашей страны, мы обязаны помочь ей, и эта помощь будет обязательно оказана!

Огромную работу по поддержке семей участников СВО проводит Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов, на такую же работу ориентирует и нас – руководителей муниципалитетов региона», — сообщил на своей странице в телеграм руководитель города Ризван Газимагомедов.