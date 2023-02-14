Мать погибшего офицера из Кизляра Виталия Барбары организовала пошив вещей для военнослужащих под логотипом «Жив. Цел. Орёл!»

После гибели сына в боях на Донбассе Елена Барбара смогла собраться с духом и организовала пошив одежды для солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине. Неравнодушные люди в свободное от работы и учебы время начали помогать матери офицера – так появилось движение «Шьём для наших. Кизляр».

У движения уже имеется несколько пунктов, где волонтеры шьют, собирают одеяла, пледы, покрывала для больных и раненых в госпиталях. Каждое изделие подписано словами, которыми погибший офицер заканчивал свои сообщения: «Жив. Цел. Орёл!». С этой надписью на передовую поставляются плащ-палатки, одежда, балаклавы, пятиточечники, подсумки.

Волонтеры уже изготовили и отправили на передовую больше 160 толстовок, 200 балаклав и столько же пятиточечников, сотни носков и бахил для сапог.