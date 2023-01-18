Мать Нурмагомеда Гаджимагомедова: «Матери и жены погибших военнослужащих помогают друг другу и поддерживают»

Об этом в ходе заседания рассказала мать Героя России, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева.

Она поделилась, что матери и жены погибших военнослужащих в одном из мессенджеров создали группу, где общаются друг с другом о текущих проблемах, а также делятся информацией о выплатах и льготах, которые можно получить.

«Поверьте, никакие деньги и льготы нам не заменят сына или мужа. Но у кого — то остались дети, для кого-то погибший был кормильцем, кому-то опорой и поддержкой.

В группе обсуждались случаи, когда девочки устраивая детей в детсад или на плавание, интересовались, полагаются ли им какие-то льготы, на что получали грубый ответ. Но эти вопросы моментально решались при обращении к ответственным за оказание помощи семьям участников СВО. Матери и жены погибших военнослужащих помогают друг другу и поддерживают.

В поселке Ленинкент выделен участок земли, мы там строим мечеть. Матери, сестры, жены скинулись и вносим какую-то лепту», — рассказала мать Героя.

Отдельно она выразила благодарность Сергею Меликову за внимание, которое оказывается семьям погибших военнослужащих.