Мать кавалера ордена Мужества поздравили с 8 Марта

Наталью Молчанову поздравили с Международным женским днем. Мать Марата Молчанова, кавалера ордена Мужества, поздравили в рамках акции «Вам, любимые». С этой целью её в новой квартире, ключи от которой не так давно были вручены Сергеем Меликовым, посетила делегация. Среди посетивших был рукововодитель Минмолодежи Камиль Саидов, Председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» по Махачкале Сефижат Магомедрасулова и волонтеры.

За чашкой чая Наталья Молчанова рассказала о сложностях, возникших во время получения ордена Мужества, когда из-за ошибки в фамилии семья Молчанова узнала о награждении через восемнадцать лет.

Марату Молчанову было восемнадцать, когда он поехал в Чечню. Такое решение было принято им добровольно. Молчанов погиб за два дня до своего девятнадцатилетия, спасая жизни сослуживцев.

Гости рассказали о том, что и в дальнейшем будет проводиться работа по увековечению памяти Молчанова. Так, в планах проведение турнира по футболу. Мать кавалера ордена сообщила, что её сын увлекался борьбой и поблагодарила всех за многолетнюю поддержку.