Мать Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева отправила гуманитарную помощь военнослужащим

Мать Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева находит в себе силы не только работать, но и поддерживать защитников Отечества. Так, в эти дни она направила гуманитарную посылку военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Мама сына, посвятившего себя служению Родине ценой жизни, понимает насколько важна для военных любая помощь.

«Само слово «От мамы», оно будет греть. Пусть будет тепло всем, ведь все защитники Родины это наши сыновья. Пусть эта посылка будет во благо. Мы, матери героев тоже за них переживаем, болеем всей душой. Хотим, чтобы все вернулись живыми и здоровыми», — отметила Сапижат Мазаева.

Коробки с гуманитарной помощью собираются в центре приема «Территория добра», находящемся в историческом парке «Россия-моя история». Сюда приносят также подарки и письма школьников, в которых они желают солдатам скорейшего возвращения с победой. Люди стараются помочь не только продуктами и теплой одеждой, но и добрым словом.

Инициативу Сапижат Мазаевой уже поддержали и другие семьи военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.