«Мать-героиня» из Мисси

В Советское время женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, присудили почетное звание «Мать-героиня». В селе Мисси такого звания удостоены четыре женщины, в числе которых и героиня нашего следующего рассказа. Бика Кубачаева родилась в селе Мисси в далеком 1941 году в роду «Аливур» (lаливур).

В семье их было двое детей: она и брат. Когда ей не было и года, потеряла отца. Замуж она вышла в шестнадцатилетнем возрасте. Родила 12 детей, до взрослой жизни дожили только девять из них: два сына и семь дочерей.

Мужа Мазаная она потеряла летом 2010 года. Трудно переносить жизненные трудности, когда нет верного спутника рядом, который был все эти годы в радости и в горе. «Муж мой, Мазанай, был очень гостеприимным человеком, и люди, ищущие ночлег, очень часто гостили у нас. В одно время в наш район приезжали торговцы фруктов и обменивали их на сыр, картошку, и большинство приезжих находило приют у Мазаная», — рассказывает Бика Кубачаева.

На сегодняшний день бабушка Бика проживает в Махачкале с одним из своих сыновей, где ее каждый день навещают близкие родственники. «Я хочу жить в родном селе, где я выросла и прожила всю свою сознательную жизнь, но там за мной некому смотреть. Без посторонней помощи мне трудно что-либо делать», — с сожалением говорит бабушка Бика.

Как многие сельчане, она работала на колхозных полях, 16 лет проработала дояркой в родном колхозе, приходилось выезжать на кутаны, некоторое время проработала в Миссинской школе. «На поля в те времена мы выходили с грудными детьми в люльках — дома не с кем бывало их оставлять, а когда они плакали, приходилось вешать их на шею и таким образом работать»,- вспоминает она свою трудную жизнь.

В сегодняшних реалиях это звучит как страшный сон. Сегодня ее радуют 29 внуков и 20 правнуков. Болезни все чаще напоминают о себе. Добрейшей души человеку, бабушке Бике, хочется пожелать душевного спокойствия, здоровья, и, чтобы ее всегда окружали самые близкие люди. Мы, дети своих родителей, порой осознаем их важность в нашей жизни после того, как они навсегда уходят от нас безвозвратно, и в мыслях стараемся что-то изменить, мучая себя, хотя этим утерянное не вернешь. Цените родителей, пока они живы, чтобы потом не сожалеть!

Камиль Мирзоев