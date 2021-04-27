Мать-героиня из Хутхула

Тяжелый путь пришлось пройти нашим дедушкам и бабушкам. Коллективизация, Великая Отечественная война, августовский путч. В таких условиях они растили детей, трудились на благо Родины. И в нашем районе много людей, прошедших через все это и донесших до нас рассказы про те времена.

Одним из таких людей является Шабукаева Залиха Мустафаевна. Родилась в 1937 году в селе Хутхул Агульского района. Окончила 4 класса. Как и многие девушки того времени, она довольно рано вышла замуж. Всю свою жизнь Залиха Мустафаевна посвятила уходу за животными. Работала телятницей в колхозе. Затем почти 30 лет проработала дояркой сначала в совхозе «Тпигский», а затем в родном селе устроилась в колхоз «Хутхульский».

Шабукаева Залиха имеет звание «Мать-героиня». Она родила и вырастила 10 детей (6 девочек и 4 мальчика). В наше время это кажется чем-то удивительным, но в то непростое время это встречалось довольно часто.

Сейчас Залиха Мустафаевна на заслуженном отдыхе и нянчит горячо любимых внуков.

Расим Гучудадов