Мать финалиста Всероссийской олимпиады школьников выражает благодарность Сергею Меликову за поощрение школьников

1 июля врио Главы Дагестана Сергей Меликов встретился в онлайн формате с выпускниками школ, сдавшими ЕГЭ на 100 баллов и призерами олимпиад. Новолакский район представляли стобалльница Галипова Фатима, а также финалист Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» Хутиев Асхаб.

В ходе встречи руководитель региона сообщил, что выпускники школ, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, и призеры олимпиад будут премированы в размере 100 тысяч рублей. Выплаты будут производить из республиканского бюджета.

«Огромное родительское спасибо Сергею Меликову за то внимание, которое он без конца, можно сказать, уделяет нашим детям. Это, тем более, была не первая встреча с моим сыном. Это огромный стимул, мотивация для наших детей!

Потому что, видя, что это реально, что это возможно своими знаниями и трудом достичь каких-то высот, я надеюсь, что наши учащиеся и дальше будут стремиться — всё лучше и лучше учиться и достигать высоких вершин. Поэтому хочу выразить огромную благодарность руководителю республики, района. Отдельное спасибо учителям Новолакской СОШ №1, благодаря которым мой сын достиг того, что он имеет сейчас», — прокомментировала мать Хутиева Асхаба Зарета.