Мастерицы из Табасаранского района вяжут теплые носки для бойцов СВО

В Табасаранском районе, как и по всей стране, продолжают оказывать разного рода помощь военнослужащим, участвующим в настоящее время в спецоперации на Украине.

Напомним, что в администрации района по инициативе главы муниципалитета Магомеда Курбанова организован волонтерский штаб «Мы вместе», в рамках которого формируется и оправляется гуманитарная помощь солдатам в СВО. Участвуют в этом благом деле неравнодушные жители района, меценаты, различные организации и учреждения, которые вносят свой посильный вклад в формировании этой помощи. Кроме того, в образовательных учреждениях проходят акции «Посылка солдату», где учащиеся, учителя собирают посылки с продуктами первой необходимости и с теплыми вещами.

Свою лепту помощи в общее дело решили внести и женщины из разных сел Табасаранского района, которые объединив свои усилия, решили вязать теплые шерстяные носки для наших земляков в зоне СВО. Инициатором выступила председатель Союза женщин Табасаранского района Айханум Рашидова, которую поддержала мастерица из селения Бухнаг — Сарият Магомедова. Откликнулись сразу десятки женщин из разных селений — Кюряг, Халаг, Бухнаг, Ханак, Гасик и др. А Сарият Магомедова организовала доставку шерстяных ниток, желающим принять участие в таком благом деле.

Многие из этих женщин сейчас в пожилом возрасте и на пенсии. В молодые годы много лет они проработали в ковровой фабрике, имеют большой опыт в ковроткачестве, в вязании. По словам Сарият Магомедовой, женщины с большим удовольствием взялись за эту работу, и они уже связали более 200 пар теплых носков. Готовые изделия она собирает у себя и оправляет посылками или же передает к солдатам, которые приезжают в краткосрочный отпуск, чтобы они раздали в своих воинских частях.

Отметим, что Айханум Рашидова ранее организовала сбор средств для оказания помощи участникам СВО и передала в районный штаб, на которые и были приобретены необходимые теплые вещи и продукты.

«Мы — женщины решили хоть чем-то поддержать наших солдат, вставших на защиту Родины в трудное время. В эти носки мы вложили тепло наших сердец и рук, не важно кому они достанутся, все они наши сыновья, внуки. Они очень нужны будут солдатам в полевых условиях, когда нужно согреться от холода. Мой сын и зять участвуют в СВО и меня это вдохновило к организации вязания. Пусть по скорее завершится эта спецоперация и наши ребята вернутся в свои семьи целыми и невредимыми», — сказала Сарият Магомедова.