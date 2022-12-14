Мастера из Дагестана участвуют в выставке-ярмарке народных промыслов в Москве

Свыше тысячи экспонентов и ремесленников из различных регионов России принимают участие в выставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2022» в городе Москве.

Дагестан на выставке представляют более 20 мастеров-производителей различных видов народных промыслов. Они делятся секретами профессионального ремесла и показывают старинные техники изготовления сувениров. На площадках можно увидеть кубачинские художественные изделия из серебра, унцукульские изделия с орнаментальной насечкой, балхарскую и испикскую керамику, украшения, ковры, художественно оформленное оружие, ножи и другие изделия.

Выставка-ярмарка продлится до 18 декабря.