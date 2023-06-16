Мастер-план развития Махачкалинско-Каспийской агломерации станет ключевой частью плана территориального развития Республики Дагестан

Об этом заявил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, комментируя итоги круглого стола о комплексном развитии территорий, который прошел на полях ПМЭФ.

В рамках круглого стола в качестве положительного примера разработки мастер-плана города руководитель ДОМ.РФ Виталий Мутко в том числе привел в пример г. Дербент.

«В нем учтены исторические особенности города, объекты культурного наследия, условия для комфортной жизни горожан, а также экономическая составляющая.

Глава республики Сергей Алимович встречался с Виталием Леонтьевичем Мутко, договорились о разработке мастер-плана для развития Махачкалинско-Каспийской агломерации. Этот мастер-план станет ключевой частью плана территориального развития нашей республики. Конечно, в плане должна быть и экономическая составляющая», — отметил премьер.