Мастер, оружейник и кузнец

Обилие мастеров декоративно-прикладного искусства всегда было неким достоянием многонационального Дагестана. Здесь люди исстари стремились к обретению теоретических знаний и навыков в делах, ставших в той или иной мере традиционными в местах их проживания.

И сегодня, как результат многовекового труда и упорных стараний, предстают перед нами целые сёла и некогда города со звучными названиями: Кубачи, Балхар, Харбук и др., — каждое (или каждый) из которых прославилось благодаря умельцам, посвятившим себя определенному ремеслу и, годами оттачивая мастерство, добившимся прекрасных результатов.

И тот факт, что крупные центры вроде названных выше обеспечивали практически весь Южный Дагестан многими необходимыми в быту предметами (холодное оружие, посуда, ювелирные изделия и т.д.) не сводит наличие мастеров подобных дел у народов Южного Дагестана к нулю, а лишь показывает их относительную малочисленность и малопроизводительность.

Хотя традиционным занятием в наших краях было и остаётся в основном скотоводство, в каждом селе тут можно встретить мастеров кузнечных и кустарных дел, оружейников и ремесленников.

Башир Ибранхалилович Магарамов из села Рича является одним из немногих представителей данного общества, отличающихся особым интересом к прикладному искусству. Небольшая металлическая пластинка, превращающаяся после долгих манипуляций в его руках в острый кинжал, вправленный в орнаментально-обработанную рукоять, лучше всяких слов раскрывает его страсть и любовь к этому виду искусства. Родился и вырос Башир в селе Рича Агульского района и тут же окончил среднюю школу.

С 1985 по 1988 год проходил срочную службу в ВМФ, после чего некоторое время проработал на заводе, затем поступил на юридическое отделение финансово-экономического колледжа Махачкалы. После окончания колледжа, он устроился на службу в органы внутренних дел РФ, в 1999 году был переведён в район, в 2008 году вышел на пенсию.

Как признается Башир, к изготовлению клинков и ножей его тянуло с раннего детства: «Любовь к старине, к предметам, более или менее определяющим её, я испытывал всегда. Однако, заниматься любимым делом плотно, по различным объективным причинам, никак не удавалось. Но с каждым годом, с каждым изготовленным кинжалом приходил опыт, и сегодня, хоть это занятие в моей жизни занимает какое-то неопределенное место, я вижу перед собой возможности для реализации своего потенциала и намерен воплотить в жизнь идеи, связанные с этим ремеслом, питавшие меня очень давно…»

Следует отметить, что один из сыновей Башира Гасан — студент Дагестанского художественного училища имени М.А.Джемала. Школьные учителя Гасана всегда восхищались его талантом к рисованию, и Магарамов старший, учитывая интерес и расположенность сына к этому виду искусства, по окончании им 9 класса определил его в соответствующее образовательное учреждение, где мальчик получит необходимые знания для дальнейшего развития в этом направлении.

Вполне возможно, что люди, о которых мы выше рассказали — это скромное настоящее и громкое будущее нашего прикладного дела.

На сегодняшний день ассортимент клинковых изделий, изготовленных Баширом Магарамовым, достаточно широк и разнообразен. Он также изготавливает ножи и кинжалы на заказ.

И весьма приятно осознавать, что в каждом обществе находятся люди, которые даже в ограниченных условиях не забрасывают любимое дело, поддерживают в себе энергию для созидания общеполезного и в то же время индивидуально-востребованного для реализации его творческого потенциала.

Хасбулат Гамзатов